Братислава, 31 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шуткой свой рассказ о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчитала его и назвала идиотом за общение с президентом США Дональдом Трампом.

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

«Я надеюсь, что глава Еврокомиссии поняла шутку на сегодняшней пресс-конференции, когда я рассказал журналистам, что глава ЕК ужасно ругала меня за то, что я не сделал ничего, как утверждает словацкая оппозиция, чтобы предотвратить введение новых американских тарифов против всего мира», — написал Фицо в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также предположил, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли эту шутку.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта Фицо рассказал о телефонном разговоре с фон дер Ляйен, в ходе которого они обсудили в том числе тарифы, введенные США против Европы. По его словам, глава ЕК в течение получаса ругала его за общение с Трампом и назвала полным идиотом. При этом словацкий премьер отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон также общался с американским лидером, но не получил никакого осуждения от фон дер Ляйен.

3 марта Трамп пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски. По мнению американского лидера, эти меры пойдут на пользу производителям из США. В конце месяца он заявил, что введет пошлины в размере 25% на импорт всех автомобилей, произведенных за пределами США.