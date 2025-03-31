Москва, 31 марта, 2025, 19:06 — ИА Регнум. В Telegram появилась новая функция — временная заморозка аккаунтов. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщил Telegram-канал «Код Дурова».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С нововведением аккаунт переходит в «режим чтения»: пользователь сохраняет доступ к чатам, но не может отправлять сообщения, добавлять контакты и выполнять другие действия. При этом в профиле отображается информация о блокировке.

Владельцы замороженных аккаунтов могут оспорить блокировку через официального бота. Если апелляция не будет удовлетворена, аккаунт окончательно удалят.

В феврале Telegram начал тестировать функцию платных сообщений. Так, владелец группы или собеседник самостоятельно включает эту функцию по своему желанию.

Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, мессенджер, по данным на 19 марта, насчитывает более 1 млрд активных пользователей в месяц.