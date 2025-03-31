Москва, 31 марта, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Россияне стали меньше обналичивать деньги из-за снижения объемов подозрительных операций. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ЦБ России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, в 2024 году во всех секторах экономики объемы обналичивания сократились на 22% (до 64,2 млрд рублей) по сравнению с годом ранее. По данным регулятора, заметнее всего эта тенденция отразилась на платежных картах компаний и индивидуальных предпринимателей — более чем в два раза (до 6,8 млрд рублей).

Отмечается, что также упали объемы подозрительных операций с признаками вывода денег за границу — на 17%, или до 25,6 млрд рублей.

В качестве основания для таких манипуляций в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию России — 46%. При этом объемы таких операций снизились с 17,6 млрд до 11,7 млрд рублей, однако увеличились объемы подозрительных переводов в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые у них в РФ без пересечения границы — с 3 млрд до 6,8 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта в ЦБ РФ рассказали про виды дропперов — тех, кого используют мошенники для вывода и обналичивания украденных денег. Уточняется, что существует три типа таких людей: те, кто после получения денег переводят их по выданным куратором реквизитам; те, кто получают наличные средства на руки через курьеров, а затем вносят их на указанные счета; и те, кто просто получают некие суммы на свою карту, после чего снимают их в банкомате.

В феврале зампредседателя Банка России Ольга Полякова заявила, что ежемесячно в стране дропперами становятся порядка 80 тыс. человек, в частности иностранцы. Она уточнила, что «легкий» способ получить деньги привлекателен, а отсутствие базы идентификации и перепроверки приезжих осложняет их поиск, добавила она.

За 2024 год с дропперов взыскали порядка 1,5 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры РФ, число таких преступлений выросло за год на 15% — до 130 тыс. случаев.