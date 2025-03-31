Лондон, 31 марта, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сильно ошибся, когда начал переговоры по урегулированию конфликта на Украине, не дождавшись сильного прорыва российской армии на фронте. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Global look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди уже собрались с мыслями и согласились бы на переговоры. Главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот процесс раньше», — отметил он.

Меркурис также призвал не рассчитывать на то, что российская армия зайдет в тупик в ходе спецоперации. Такие иллюзии появляются у некоторых, когда продвижение ВС РФ приостанавливается, но это делается для перегруппировки войск или их восстановления, а не из-за истощения сил, подчеркнул эксперт, выступив 28 марта на YouTube-канале The Duran.

Как передавало ИА Регнум, Трамп еще до вступления в должность президента неоднократно заявлял о намерении как можно скорее добиться завершения конфликта на Украине. Он по этому вопросу контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. 29 марта американский лидер заявил, что в переговорах есть прогресс, но между сторонами сохраняется недоброжелательность.

18 марта Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ ВС РФ. Зеленский публично заявил, что тоже выступает за прекращение подобных атак, но украинские войска уже через несколько часов после этого нанесли дронами удар по нефтехранилищу в Краснодарском крае.

Минобороны РФ 29 марта отметило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только не приостановили удары по российской энергетической инфраструктуре, а даже нарастили их количество. Ведомство отметило недоговороспособность главы киевского режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары ВСУ по российским энергообъектам, также указал на то, что Киев неоднократно продемонстрировал недоговороспособность. При этом Москва продолжает соблюдать мораторий на подобные удары, так как считает это хорошим продвижением вперед по вопросу урегулирования кризиса.