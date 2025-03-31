Рим, 31 марта, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что приговор главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — это объявление войны со стороны Евросоюза.

Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard

«То, что происходит с Марин Ле Пен, — это объявление войны со стороны Брюсселя. <…> Нас не запугать, мы не остановимся: полный вперед, подруга моя!» — написал Сальвини в понедельник, 31 марта, в соцсети X.

Он подчеркнул, что власти Франции таким образом пытаются исключить Ле Пен из политической жизни. Также он добавил, что к судам прибегают те, кто боится осуждения со стороны избирателей, — такая тенденция наблюдается как во Франции, так и в других странах, например в Румынии.

Ка передавало ИА Регнум 31 марта, суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента и приговорил её к четырём годам лишения свободы, из которых два — условно. Политик лишена избирательных прав на пять лет, что исключает её участие в президентских выборах 2027 года. Согласно решению суда, Ле Пен также обязана носить электронный браслет в течение двух лет и выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум заявил, что после приговора Ле Пен её место в предвыборной гонке 2027 года может занять Жордан Барделла — формальный лидер «Национального объединения». Как уточнил эксперт, это молодой политический деятель, которому ещё нет 30 лет, но он очень популярен и является звездой французской политики в последние годы.