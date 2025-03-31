Москва, 31 марта, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Враждебные действия Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без адекватного жесткого ответа. Об этом 31 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что посольство России в Кишиневе действует в строгом соответствии с Венской конвенцией и не вмешивается во внутренние дела республики.

Захарова подчеркнула, что необоснованное решение властей Молдавии о высылке дипломатов является частью антироссийского курса Кишинева.

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