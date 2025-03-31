Анапа, Краснодарский край, 31 марта, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Три девушки на одном электровелосипеде врезались в легковой автомобиль на перекрестке в Анапе. Об этом сообщили в главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю.

кадр из видео

Авария произошла в ночь на 31 марта на пересечении улиц Крымской и Краснодарской. 18-летняя девушка, управляя электровелосипедом, выехала на красный сигнал светофора, из-за чего транспортное средство столкнулось с автомобилем «Дацун», за рулем которого был 37-летний водитель.

«Водитель электровелосипеда находится в реанимации. Одна 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, второй оказана разовая медпомощь», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года в Анапе водитель электросамоката, разогнавшись до большой скорости, въехал в бордюр и сломал ногу. В МВД напомнили, что возможность управлять теми или иными средствами индивидуальной мобильности не освобождает их владельцев от обязанности соблюдать правила дорожного движения.

В августе в центре Москвы полицейский автомобиль марки Toyota Camry сбил самокатчика и протащил его по асфальту. По словам очевидцев, пострадавший двигался по проезжей части на арендованном самокате. В результате инцидента он получил травмы, медики на скорой забрали мужчину в больницу.