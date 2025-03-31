Кишинёв, 31 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Прокурор по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул выступил с заявлениями, являющимися сознательной попыткой дезинформации общественности. Об этом 31 марта заявила пресс-служба руководителя региона.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Прокурор Геннадий Епуре выступил с рядом публичных заявлений, которые не просто не соответствуют действительности, но и представляют собой сознательную попытку дезинформации общественности. Мы расцениваем это как часть системной кампании против законно избранного башкана Гагаузии», — говорится в сообщении в Telegram-канале возглавляемого Гуцул исполкома.

Уточняется, что утверждение прокурора о том, что мероприятие Глобального союза журналистов в Стамбуле, куда Гуцул должна была вылететь 25 марта, не планировалось, является ложью.

Отмечается, что в распоряжении прокуратуры есть полный пакет официальных документов, подтверждающих цель визита, включая официальное приглашение, подписанное лично руководством авторитетной международной организации KGK.

«Проигнорировать эти документы — значит, намеренно искажать факты и вводить общественность в заблуждение», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Также против главы автономии было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 марта заявил, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Он подчеркнул, что российская сторона осуждает подобные действия и считает, что Кишинев должен отказаться от таких методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране.

Суд 28 марта по требованию представителей молдавской прокуратуры арестовал Гуцул на 20 суток. В надзорном ведомстве Молдавии заявили, что в деле главы Гагаузии появились «новые обстоятельства», однако не уточнили, какие именно.

30 марта участники протестной акции у здания посольства Молдавии в России в поддержку главы Гагаузии зачитали текст петиции к ООН. В ней участники акции потребовали ввести персональные санкции против организаторов ареста Гуцул, так как действия молдавских властей являются покушением на права автономии, которые гарантированы молдавской конституцией и международными договорами.