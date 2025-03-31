Москва, 31 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. МЧС России направило в пострадавшую от землетрясений Мьянму еще два спецборта Ил-76, на борту которых находятся 95 спасателей. Об этом 31 марта сообщает чрезвычайное ведомство.

Уточняется, что составе команды спасателей есть, в том числе кинологические расчеты и медицинские работники. Специалисты из РФ будут работать в наиболее пострадавших районах, где уже трудятся ранее прибывшие специалисты.

«Востребованность российской помощи отмечена властями Мьянмы на совещании в оперативном штабе по ликвидации последствий землетрясения», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта спасатели из РФ обнаружили под завалами в Мандалае живого человека. В ведомстве рассказали, что человека обнаружили кинологи. Операция по спасению человека может продлиться несколько часов.

В Мьянме 28 марта произошло мощное землетрясение. По разным оценкам, магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая в округе Сикайн. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.

В результате погибли 2056 человек, еще 3,9 тыс. человек пострадали. Пропавшими без вести числятся 270 человек.

В Мандалае, столице Мьянмы Нейпьидо и ряде других городов пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередачи, нефтепроводы, резервуары для хранения нефти.

Ранее по указанию президента РФ Владимира Путина в Мьянму направились два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта российские спасатели спасли из-под завалов женщину. Она пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток. Как сообщили в МЧС, спасательная операция длилась восемь часов. Российским специалистам помогали коллеги из Китая.