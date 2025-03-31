Москва, 31 марта, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы отправил экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова в СИЗО по делу о взятке. Об этом стало известно 31 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ходатайство прокурора удовлетворить и изменить меру пресечения Моносову с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу», — сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Отмечается, что Моносов пробудет в СИЗО до 31 мая, его обвиняют в даче взятки бывшему замглавы Минцифры России Максиму Паршину. Решение об ужесточении меры пресечения было обосновано тем, что фигурант может скрыться от суда. Так, по мнению прокурора, Моносов с 10 января выезжал в Санкт-Петербург 14 раз, в том числе купил билет и на 6 апреля. В суде также упомянули наличие у обвиняемого двух гражданств — российского и израильского.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года правоохранители задержали Паршина в Москве. По версии следствия, в этот момент он пытался передать взятку в размере 3,75 млн рублей. В том же месяце чиновника сняли с поста замглавы ведомства по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.

СК запросил для Паршина арест, и в июле Мосгорсуд отправил его в СИЗО. Затем в августе прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Минцифры и Моносова о получении взятки.