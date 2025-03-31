Москва, 31 марта, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Благотворительный пасхальный тираж «Русского лото» в 2025 году пройдёт уже в третий раз. Его телевизионная трансляция состоится на НТВ в программе «У нас выигрывают!» 20 апреля — в светлый праздник Пасхи. Как и в предыдущие годы, 10 рублей с каждого купленного билета будут перечислены православной службе помощи «Милосердие».

Пресс-служба «Столото»

Кому помогает праздничный розыгрыш на Пасху?

«Милосердие» — крупнейшая в России православная социальная служба помощи. Она родилась в 1991 году как община сестер милосердия, которые взялись помогать самым тяжелобольным пациентам больниц. Сейчас в службе уже более 1800 добровольцев. Они по-прежнему занимаются наиболее беззащитными людьми, теми, кому не на кого больше рассчитывать. Подопечные — одинокие старики, нуждающиеся в неотлучном уходе, люди с инвалидностью, дети со множественными нарушениями развития, беременные женщины в трудной ситуации, дети-сироты, бездомные, тяжелобольные, зависимые. Больше 30 тысяч человек получают поддержку каждый год — в детских домах, богадельнях, бесплатных столовых, диспансерах и интернатах. Им доступна не только гуманитарная и медицинская помощь — юристы, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть тех, у кого есть силы и кто готов, к нормальной жизни. Все делается за счет пожертвований.

С 2023 года свой вклад в поддержку социальных проектов «Милосердия» вносят и участники пасхального тиража «Русского лото». За два года благодаря этому тиражу для «Милосердия» собрано 105 миллионов рублей и реализовано больше 120 благотворительных проектов по всей стране. В числе тех, кому оказана адресная помощь, — приют для беременных «Нечаянная радость», центр «Странноприимица» в Воронежской области, «Дом для мамы» в Кировской области, Свято-Димитриевский детский центр, Марфо-Мариинский медицинский центр, реабилитационный центр для наркозависимых «Остров спасения» на Сахалине, центр гуманитарной помощи в Первоуральске, центры помощи нуждающимся в селах Ивановской области, центр помощи зависимым женщинам с детьми в Выксе и многие другие.

В прошлом году службе «Милосердие» от пасхального тиража было передано 46 410 910 рублей. Эти деньги «закрыли» текущие сборы на 47 проектов. А участники пасхального тиража 2023 года помогли собрать на добрые дела более 58 млн рублей — в том числе благодаря этим средствам было реализовано около 80 благотворительных проектов.

Пресс-служба «Столото»

Почему именно «Милосердие»?

Пасхальный тираж, в рамках которого участники лотерей от «Столото» помогают собирать деньги для службы помощи «Милосердие», — не единственное, что связывает лотереи с традициями благих дел. В России участие в розыгрышах издавна связано с благотворительностью. И большинство лотерей XIX века проводились детскими приютами, больницами и другими благотворительными учреждениями. Целью их проведения была помощь различным категориям нуждающихся — старикам, сиротам, ветеранам, инвалидам.

Например, в 1914 году при участии императрицы Александры Федоровны Романовой, супруги Николая II, была организована благотворительная лотерея, благодаря которой для раненых солдат и пострадавших от бедствий Первой мировой войны удалось собрать три миллиона рублей. Во многом именно из усилий царской семьи и выросла вся светская благотворительность в стране. А лотереи с самого начала были одним из дополнительных источников финансирования этой сферы.

Сегодня социальная направленность лотерей сохраняется, причем не только в форме обязательных отчислений в госбюджет на развитие спорта, но и в рамках корпоративной ответственности организаций, распространяющих лотерейные билеты. Крупнейший распространитель государственных лотерей в нашей стране — «Столото» — из собственных средств ежегодно поддерживает спортивные и благотворительные начинания.

За прошлый год «Столото» удалось помочь более чем 25 проектам. В их числе проект #Доброшрифт в помощь людям с ДЦП, благотворительный забег «Самое время жить» в поддержку пациентов с лейкемией, содействие благотворительному фонду «Путевка в жизнь» в Саратовской области — для выпускников детских домов и подростков из неблагополучных семей, волонтерские поездки в дом-интернат для пожилых и инвалидов в Тульской области, детский хоспис «Бумажная птица» и другие социальные учреждения. Кроме того, уже 27 благотворительных проектов получили поддержку в рамках конкурса грантов для некоммерческих организаций, который «Столото» проводит с 2021 года. Все проекты направлены на нуждающихся, социально уязвимых людей.

Многие победители лотерей от «Столото» тратят часть выигрыша на благотворительность. На сайте «Столото» деньги в благотворительные фонды можно перечислить в один клик. Специальный благотворительный тираж стал следующим шагом на этом пути. Этот розыгрыш дает ещё одну возможность внести свой вклад в дела милосердия, что в пасхальные дни приобретает дополнительный символический смысл.

Пресс-служба «Столото»

Что приготовил участникам пасхальный тираж — 2025?

В 2025 году пасхальный тираж «Русского лото» пройдет под номером 1635 и под лозунгом «Играйте вместе для добрых дел!». Несмотря на то, что идея пасхального тиража «Русского лото» — это в первую очередь благотворительность, в нем тоже можно выиграть по-крупному. Первый пасхальный тираж вообще был беспроигрышным. Тогда, в 2023 году, денежные призы достались всем игравшим билетам. Всего на тираж было продано 5 861 576 билетов, разыграно почти 490 000 000 рублей. Десять рублей с каждого билета стали вкладом в общее благое дело. По итогам тиража в России появился еще 21 лотерейный миллионер: 20 человек выиграли по миллиону, а один счастливчик — целых три!

На второй такой тираж, в 2024 году, был продан 4 641 091 билет. Совокупная сумма выигрышей составила 417,9 миллиона рублей, выигрышным стал в среднем каждый второй билет. А всего разыграно было 20 000 призов по 5 000 рублей.

В этом году участников ждут 100 призов по 100 000 рублей и джекпот от 800 000 000 рублей. В предстоящем праздничном розыгрыше также выиграет в среднем каждый второй билет, по окончании игры в мешке останется всего два бочонка.

Продажа билетов стартовала 23 марта 2025 года в розничных точках продаж «Столото» и 24 марта — на сайте stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото». Цена одного билета — 150 рублей, а подарочного набора из шести лотерейных купонов — 900 рублей.

Пресс-служба «Столото»

Почему лотерейный билет — отличный подарок на Пасху?

У христиан Пасха — один из самых значимых праздников, и подарки, которые принято дарить в этот день, обычно имеют символическое значение. Традиционно на Пасху преподносят крашеные яйца и куличи. Среди подарков часто фигурирует кухонная посуда с пасхальными мотивами, полотенца и другие предметы для семьи и домашнего уюта.

Билет пасхального тиража «Русского лото» — еще одна идея подарка или дополнения к подарку, которая подойдет любому человеку. Билеты даже выглядят как открытки, передающие светлую семейную атмосферу Пасхи: с улыбками, куличами, букетами и горящими свечами. Можно подарить билет или целый набор не только в бумажном варианте, но и в электронном — чтобы порадовать тех, кто сейчас далеко. Порадовать и порадоваться за ближнего в случае его удачи. Ведь сорадоваться — одна из главных христианских ценностей. Впрочем, даже при отсутствии выигрыша вряд ли останется место для сожалений, так как каждый купленный билет вносит вклад в сбор средств для нуждающихся.

В случае с пасхальным тиражом «Русского лото» повод для радости ждет всех участников розыгрыша. Ведь этим участием в светлый праздник Христова Воскресения каждый внесет свой вклад в дело милосердия и помощи ближнему.

* Заявленный размер джекпота является минимально гарантированной суммой, распределяемой среди победителей в соответствующей категории выигрышей.

*«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, срок проведения — до 31.12.2029. Подробнее о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55.

* Фраза «Выигрывает каждый второй билет!» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25. 88-й ход (останется 2 бочонка) будет проведен в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 15 млн рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот». В противном случае розыгрыш будет вестись до 86-го хода.

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