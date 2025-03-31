Братислава, 31 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчитала его и назвала идиотом за общение с президентом США Дональдом Трампом.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Сегодня я говорил по телефону с президентом Еврокомиссии. Мы рассмотрели две темы. Первая тема — тарифы, которые были введены против Европы. Она меня ужасно отругала: «Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?» Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот», — рассказал премьер на пресс-конференции перед внеочередным собранием правительства 31 марта.

Фицо отметил, что при этом президент Франции Эммануэль Макрон также общался с американским лидером, но не получил никакого осуждения со стороны ЕК. Премьер-министр призвал других политиков проявлять спокойствие и сдержанность, когда они хотят раскритиковать оппонентов любой ценой и в любых обстоятельствах.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Трамп пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски. По мнению американского лидера, эти меры пойдут на пользу производителям из США. В конце месяца он заявил, что введет пошлины в размере 25% на импорт всех автомобилей, произведенных за пределами США.

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что с 1 апреля ЕС вводит торговые контрмеры в отношении товаров из США. Политик обвинил Вашингтон в введении необоснованных тарифов, поэтому, по его словам, ЕС был вынужден отреагировать.

24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для беседы с Трампом, при этом американский политик не стал встречать своего французского коллегу, и тому пришлось войти в здание самостоятельно. Позднее западные СМИ написали, что Трамп снова унизил Макрона тем, что посадил его на приставном стуле у края стола в Белом доме во время видеоконференции лидеров «Большой семёрки». При этом также находившийся в Овальном кабинете вице-президент США Джей Ди Вэнс сидел в отдельном кресле.

Издание Politico 26 февраля написало, что президент Франции впустую потратил время, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины. По словам одного из европейских дипломатов, в этом вопросе сохраняется стратегическая двусмысленность.