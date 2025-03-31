Москва, 31 марта, 2025, 18:18 — ИА Регнум. В России 1 апреля начнет действовать штраф для иностранных автомобилистов, которые оформили вид на жительство или гражданство РФ, но в течение года не поменяли водительские права. Об этом 31 марта предупредила «Газета. Ru».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Размер нового штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Эта мера может коснуться в том числе новых граждан России, которые въехали в страну до апреля 2024 года, но так и не поменяли водительское удостоверение. Нововведение не распространяется на жителей Белоруссии и граждан РФ с белорусскими правами.

Кроме того, с 1 апреля отменяется возможность упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Ранее это позволялось сделать без экзамена. В 2024 году возможностью воспользовались 400 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в январе МВД РФ напомнило, что в 2025 году всем водителям, срок действия прав которых закончился в 2022 году и был автоматически продлен на три года, необходимо заменить документы. Для получения нового удостоверения автомобилистам нужно пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в Госавтоинспекцию.

Начиная с 1 января этого года размер штрафов в России за нарушения ПДД увеличился в среднем в 1,5 раза. Например, если ранее штраф за превышение скорости составлял от 500 до 5000 рублей, то теперь он варьируется от 750 до 7500 рублей.