Москва, 31 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему для обмана тех, кто уже пострадал от действий аферистов, и применяют ее в чатах с обманутыми пользователями. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Злоумышленники представляются юристами или посредниками и обещают вернуть деньги. По данным управления МВД, преступники используют две основные схемы: одни предлагают «юридическое сопровождение» за определённую сумму, другие утверждают, что знают мошенников лично и могут договориться о возврате средств за процент от суммы.

Правоохранители предупреждают, что такие обещания — это очередная уловка, и советуют не передавать деньги и личные данные неизвестным.

Ранее ИА Регнум передавало, что мошенники в домовых чатах начали выдавать себя за соседей и предлагать бесплатно забрать бытовую технику, но перед этим аферисты просят перейти по фишинговой ссылке. В МВД предупреждают, что подобные схемы приводят к заражению устройств вирусами и краже персональных данных.