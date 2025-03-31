Волгоград, 31 марта, 2025, 18:46 — ИА Регнум. В Волгограде две девочки разбились, выпав с балкона 16-этажки. По некоторым данным, к смерти подростков может быть причастен некий мужчина, который ими руководил. Пока в обстоятельствах гибели школьниц разбираются следователи. ИА Регнум поговорило с курьером, который в момент трагедии оказался рядом с подъездом дома, где разбились девочки. Он рассказал, что едва сам не пострадал в момент их падения.

Соцсети

Вечером 30 марта возле многоэтажки на улице 64-й Армии в Волгограде были обнаружены тела двух девочек-подростков. Обе девочки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате падения с высоты. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что подростки упали с общего балкона, расположенного на 16-м этаже. Местные жители утверждают, что девочки не проживали в этом доме, но, как они попали в подъезд, неизвестно.

«Они не из нашего дома. Просто зашли, поднялись на 16-й этаж и оттуда упали. Но что именно там произошло, никто не знает», — рассказала местная жительница.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956782" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По некоторым данным, к смерти подростков может быть причастен некий мужчина, который руководил действиями школьниц. Однако официального подтверждения этой версии пока нет. ИА Регнум поговорило с одним из свидетелей произошедшего. Им оказался курьер, который доставлял заказ одному из жильцов дома. За несколько секунд до падения девочек мужчина зашёл в подъезд, он рассказал, что едва не погиб сам. Потому что одновременно с подростками сверху упала металлическая труба.

«Когда я только зашёл в подъезд, они упали вместе с какой то трубой. Я спешил к клиенту и не успел сообразить, что там произошло. Когда я отдал заказ, я даже собирался записать видео, что мне на голову чуть не упала металлическая труба диаметром 80 или 100 мм, длинной метра полтора — видимо, они вместе с ней летели с крыши. Если бы мне домофон открыли на несколько секунд позже, труба эта прилетела бы мне на голову, потому что, когда я вышел, она лежала именно на том месте, на котором я стоял, пока звонил в домофон. Но, открыв дверь, я увидел тела девочек и сразу выключил камеру», — объяснил Юрий.

На видео видно, как мужчина выходит из подъезда, открывает входную дверь и около неё лежит металлическая труба. Увидев школьниц на земле, курьер забыл про трубу и стал вызывать экстренные службы.

«На улице уже стоял парень, он увидел меня, сказал, что шёл мимо и услышал крик. Он спросил, как вызвать скорую, я подсказал, убедился, что вызов приняли, и уехал дальше, в момент, когда парень звонил на 112, на этаже 3-м или 4-м на открытом балконе стоял мужчина — похоже, тоже вызывал службы, по крайней мере было похоже на то, что вызывает», — рассказал мужчина.

Известно, что девочки учились в разных школах — № 110 и № 56, — они были соседками, часто общались и так подружились. Они жили в 2,5 километра от места гибели. Старшая из девочек, по рассказам соседей, была очень доброй и отзывчивой, спасала бездомных животных, играла на фортепиано, помогала соседям. О ней отзываются как о жизнерадостном и улыбчивом ребёнке. Семьи обеих девочек характеризуются как благополучные.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.