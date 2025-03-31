Абуджа, 31 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу скончался после поединка в возрасте 40 лет. Об этом 31 марта сообщило издание BBC.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уточняется, что в субботу, 29 марта, во время боя против ганца Джона Мбанугу боец потерял сознание в третьем раунде. По информации Управления бокса Ганы, где проходил бой, Оланреваджу оказали первую помощь, после чего его госпитализировали в больницу Корле-Бу, где спортсмен скончался через 30 минут.

Всего на счету боксера 23 поединка в профессиональной карьере. Он одержал 13 побед, 12 из которых нокаутом. С 2022 по 2024 год он пять раз бился в России и проиграл во всех боях.