Москва, 31 марта, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Предложение президента РФ Владимира Путина о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН может спасти украинский народ и помочь восстановить долгосрочный мир. Такое мнение 31 марта высказал председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук

Он отметил, что такое решение не понравится главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но это не должно волновать Россию и США. Он напомнил, что на выборах Зеленский победил бывшего президента Украины Петра Порошенко, назвав себя президентом мира, однако сейчас сказать про него такое никто не осмелится.

«Смысл его так называемых мирных планов — дальше воевать до последнего украинца, а деньгами и оружием его должен обеспечить коллективный Запад», — говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте «Смотрим. ру».

Он отметил, что «Слуги народа» заявили, что пришли, чтобы избавить Украину от коррупции и старых непрофессиональных политиков. При этом они оказались более коррумпированными и крайне некомпетентными.

Медведчук назвал предложение Путина выходом из сложившейся сейчас на Украине ситуации.

«По сути, Владимир Путин предлагает механизм реализации всего того, что Зеленский и «слуги» обещали в 2019 году. Во-первых, это надежный и реальный мир. Во-вторых, смена управления страной. Сегодня на Украине исключены любые выборы, возможен только очередной государственный переворот, который украинскому народу ничего хорошего не принесет», — подчеркнул автор статьи.

Сегодняшний режим на Украине он назвал диктаторским и добавил, что страну превратили в концлагерь. К тому же, по мнению Медведчука, у граждан забрали право выбора.

«Преступным режимом Зеленского запрещена деятельность 18 оппозиционных политических партий, в том числе «Оппозиционной платформы — За жизнь», занявшей второе место на выборах в парламент, независимых средств массовой информации, инспирированы уголовные дела против инакомыслящих политиков, депутатов, журналистов, священнослужителей и простых граждан, несогласных с политикой власти и выступающих за восстановление отношений с Российской Федерацией», — написал политик.

Медведчук добавил, что Россия, США и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию на Украине в случае чрезвычайных обстоятельств, а именно в случае любой угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии.

Украинский политик заявил, что без временной администрации невозможно будет провести честные выборы президента Украины, Верховной рады, органов местного самоуправления.

«Следует обеспечить нормальное функционирование страны в условиях глубочайшего кризиса, в том числе гарантирование гражданской безопасности посредством полицейских сил сторон договора», — добавил он.

По мнению Медведчука, такие меры помогут восстановить украинскую государственность, которую страна потеряла из-за нынешних властей.

«Так что Владимир Путин в очередной раз предложил план по разрешению конфликта и установлению мира на Украине. Будет ли он реализован? Если говорить о перезагрузке украинской власти, то это неизбежный процесс. А вот вопрос существования украинской государственности, перезапуск которой предложил президент Российской Федерации, становится все сомнительнее», — заключил политик.

Он добавил, что при этом Украина пропадет как государство, потому что Украина Зеленского уже находится в состоянии клинической смерти.

27 марта Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. По словам главы государства, это нужно для проведения демократических выборов и приведения к власти на Украине дееспособного и пользующегося доверием народа правительства.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года, однако новых выборов не было под предлогом военного положения. Зеленский заявил, что украинские граждане якобы считают проведение выборов бессмысленным. Тем не менее, согласно украинскому законодательству, в отсутствие легитимного президента законным лидером становится председатель Верховной рады.

Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, а украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. Он также обозначал, что единственным легитимным органом власти осталась Рада, а остальные утратили свою правомочность.