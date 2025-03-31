Москва, 31 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» ожидает, что летные испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнутся в ближайшее время. Об этом 31 марта сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«С отечественным двигателем ПД-8 «Суперджет» приступил к летным испытаниям. И примерно такая же ситуация по программе МС-21. Мы ожидаем в самое ближайшее время начала летных испытаний», — процитировал его слова ТАСС.

Бадеха уточнил, что в данный момент у самолетов SJ-100 и MC-21, укомплектованных российскими запчастями, заканчиваются наземные отработки и в ближайшее время ОАК намеревается начать с ними летную работу.

Как сообщало ИА Регнум, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов 5 февраля рассказал, что на первом этапе в стране планируется выйти на производство как минимум 36 самолетов МС-21 в год. По его словам, после этого производство этих воздушных судов должно быть удвоено, в том числе и для экспорта этих лайнеров.

В конце января глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолётов МС-21 может начаться в 2026 году. Госкорпорация надеется, что все сертификационные полёты этого самолета будут закончены в текущем году.

Президент РФ Владимир Путин 7 февраля заявил, что Россия может выпускать современную авиатехнику и за счет этого нужно вести обновление авиапарка. Глава государства подчеркнул, что это непростая задача, над которой необходимо интенсивно работать.