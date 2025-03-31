Никосия, 31 марта, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Турецкий певец Волкан Конак потерял сознание во время выступления, а на следующий день скончался на 59-м году жизни. Об этом 31 марта сообщило издание Turkiye Today со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

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По данным источника издания, 30 марта артист выступал на Кипре, однако музыканту стало плохо и он потерял сознание. Зрители вызвали медиков и пытались помочь артисту самостоятельно.

Волкана экстренно госпитализировали, однако, несмотря на старания медиков, спасти певца не удалось.

Конак родился 27 февраля 1967 года. Будущий артист с раннего возраста увлекался творчеством, а уже в 1989 году выпустил свой дебютный альбом. Его пластинка 2006 года Mora была признана «золотой».

Кроме того, Волкан неоднократно становился лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.