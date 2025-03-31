Москва, 31 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Испанский бренд мясных деликатесов Casademont расширил ассортимент своей продукции в России. Помимо хамона и сыровяленых колбас, в него теперь входят также вареная колбаса «Мортадела» и ветчина «Палета Косида». Как и остальные продукты бренда для российского рынка, они производятся на предприятии группы «Черкизово» в Ленинградской области. Предприятие с 2014 года имеет лицензию на производство хамона и сыровяленых колбас Casademont с использованием оригинальной испанской технологии.

Пресс-служба группы «Черкизово»

Первые отгрузки деликатесов начнутся в апреле. Новинки появятся в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Центрального федерального округа. Уникальность «Мортаделы» и «Палеты Косиды» состоит в применении новых технологий: ультратонкой нарезки и 3D-объемной укладки.

По словам директора по маркетингу (департамент «Готовые блюда») Группы «Черкизово» Ирины Ким, за десять лет присутствия в России бренд Casademont стал популярен у любителей мясной гастрономии. «Только за последние два года его продажи в нашей стране увеличились на 27%», — отметила она.

Пресс-служба группы «Черкизово»

Бренд Casademont был создан в 1956 году в Каталонии, он продает свою продукцию в более чем 50 странах. В России Casademont представлен также хамоном, колбасами «Фуэт», «Сальчичон», «Лонганиза», «Чоризо» и ветчиной «Хамон Косидо».