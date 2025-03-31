Москва, 31 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Новая система проведения кампании по призыву на военную службу актуализирует данные воинского учета, также будут рассылаться электронные повестки. Об этом 31 марта заявил замглавы управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что использование государственной информационной системы станет особенностью весеннего призыва россиян на службу.

«По сути, это централизованная база данных о всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде», — уточнил Цимлянский в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Минобороны РФ напомнило россиянам, что оповещение о призыве на военную службу будет осуществляться бумажными повестками, которые сохраняют свою юридическую силу. Кроме того, электронные повестки россияне получат на портале «Госуслуги», также жителям столицы будут направлены повестки в личный кабинет на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос. ру».

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России весеннего призыва в ВС РФ с 1 апреля по 15 июля 2025 года. Уточняется, что в армию прибудут порядка 160 тыс. человек от 18 до 30 лет.