Вильнюс, 31 марта, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Троих пропавших во время маневров в Литве американских военных нашли мертвыми, поиск четвертого продолжается. Об этом 31 марта сообщило командование американской армией в Европе и Африке.

Global Look Press/IMAGO/Robertas Riabovas

«Трое американских солдат <…> были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта. <…> Поисково-спасательная операция оставшегося четвертого солдата продолжается», — говорится в сообщении на сайте командования.

Уточняется, что личности четверых погибших 25 марта в ходе учений на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 Hercules американской армии военных не раскрываются до уведомления ближайших родственников.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта после учений возле города Пабраде в Литве пропала бронемашина M88 ВС США вместе с экипажем из четырех человек, которую удалось найти лишь на следующий день. По данным литовского минобороны, она оказалась в болте под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.

Позднее для извлечения утонувшей M88 Hercules из болота на место пригнали землесосный снаряд для размывания грязи. Однако земснаряд сломался и увяз в болоте, пока велся его ремонт.

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене 31 марта рассказал, что надзорное ведомство начало предварительное расследование причин затопления в болоте M88 Hercules Вооруженных сил США у Пабраде. На тот момент бронемашину уже вытащили на берег с помощью двух других M88 и двух бульдозеров.

Позднее в этот же день глава фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис рассказал, что болото, в котором утонула M88, не нанесено на географические карты. По его словам, около 10% Литвы относится к болотистой местности, но по ней нет точной базы данных.