Москва, 31 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Осквернение могилы погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Александра Федорчака в очередной раз иллюстрирует характер украинских спецслужб, которые воюют с мёртвыми. Об этом в понедельник, 31 марта, заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Заходский

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу военкора «Известий» Александра Федорчака, который погиб при исполнении должностных обязанностей в зоне спецоперации, а также могилы еще троих участников СВО.

«Это разве люди? Это же нехристи, понимаете? Это же просто лишний раз их иллюстрирует. Это не война. С мертвыми воюют только дебилы и трусы», — отреагировал на произошедшее эксперт.

По его словам, инцидент трудно как-либо комментировать и подбирать слова. Специалист уверен в том, что это не только акт вандализма, но и очередная провокация украинских спецслужб, нацеленная на российских граждан и российское информационное пространство.

«Ну я вообще думаю, что это провокация, как раз в расчёте на то, что одно из флагманских информационных агентств России будет отвлекаться на эту тему. Они же ведь понимают, что мимо этого вандализма вы не пройдете. То есть отвлекают ваше внимание, и мое заодно. Это их цель. Ну и заодно поглумиться там, где-нибудь в своих социальных сетях», — подытожил Мартынов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта украинские формирования обстреляли кассетными снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS автомобиль, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате удара погибли военкор «Известий» Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Позднее, 28 марта, в Симферополе состоялась церемония прощания с военным корреспондентом газеты «Известия».

Спустя два дня, 26 марта, в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. В результате этого военкор Анна Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков был серьезно ранен. Его доставили на лечение в Москву.

ООН позднее в этот же день выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны украинской армии. При этом представитель генсека организации Стефан Дюжаррик выступил с утверждением, что ООН не сможет расследовать преступления Киева без соответствующего мандата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 марта заявила, что Москва настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима против российских журналистов со стороны профильных международных институтов, включая ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.