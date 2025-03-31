Москва, 31 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки совершили новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры в России. Об этом 31 марта сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе», — говорится в Telegram-канале министерства.

Кроме того, в тот же вечер ВСУ с помощью БПЛА атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области. После этого произошло аварийное отключение электроснабжения в Севском районе.

Минобороны РФ подчеркнуло, что киевский режим, продолжая атаки на российские энергетические объекты, подтверждает свою полную недоговороспособность по любым вопросам.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в телефонной беседе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о взаимном отказе от атак на энергетическую инфраструктуру между РФ и Украиной. Российский лидер незамедлительно распорядился прекратить подобные удары со стороны ВС РФ.

Однако уже в ночь на 19 марта дроны ВСУ атаковали нефтехранилище возле станицы Кавказской в Краснодарском крае. В последующие дни были совершены нападения на газораспределительный узел в Судже Курской области, электрооборудование в Пологах Запорожской области, а также предприняты попытки ударов по нефтеперекачивающему комплексу «Кропоткинская» на Кубани и газораспределительной станции в Белгородской области. 25 марта последовали новые атаки на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта отметил, что глава государства пока не отменял приостановку ударов по энергообъектам Украины. 28 марта представитель Кремля заявил о полной утрате контроля киевским режимом в стране, в том числе над действиями украинских вооруженных формирований.

29 марта Минобороны РФ отметило, что украинские войска нарастили количество ударов по объектам российской энергоструктуры, несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об их прекращении. В течение суток ВСУ атаковали пять объектов энергетики в Белгородской области и один — в Курской.