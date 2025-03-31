Москва, 31 марта, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Прокурор попросил приговорить бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина к 13 годам колонии по обвинению в получении взятки суммой 3,75 млн рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Максим Паршин

«Считаю, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества. Прошу назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей», — произнес прокурор в зале Хамовнического суда Москвы.

Также предложено лишить Паршина права занимать управленческие должности на 10 лет.

Кроме того, гособвинение попросило суд оставить в силе арест активов Паршина и предполагаемого взяткодателя — бизнесмена Александра Моносова. Уточняется, что общая сумма арестованных средств составляет более 200 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Паршина задержали в июле 2023 года в Москве, после чего он был освобождён от должности. 20 августа прошлого года СК завершил расследование уголовного дела против чиновника. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за 3,75 млн рублей пролоббировал выделение грантов фирме Моносова, специализировавшейся на разработке IT-решений для госсектора.

Паршин родился в 1976 году в Мытищах. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (MBA), работал в Министерстве экономического развития. 16 августа 2018 года занял должность замминистра цифрового развития России.