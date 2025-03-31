Москва, 31 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Срочников, призванных в рамках весеннего призыва 2025 года, начнут направлять в войска со сборных пунктов 10 апреля. Об этом 31 марта сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 10 апреля 2025 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — отметил он.

Цимлянский добавил, что все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории России.

При этом он подчеркнул, что призывников не будут направлять в пункты дислокации подразделений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также они не будут привлекаться для участия в выполнении задач специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В общей сложности будут призваны 160 тыс. человек.

В Минобороны сообщили, что оповещение о призыве на военную службу будет осуществляться бумажными повестками, они по-прежнему имеют юридическую силу. Повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника или вручаться лично. При этом электронные повестки направят в личный кабинет на портале «Госуслуги» и в личный кабинет москвичей на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос. ру».

С 2024 года призывной возраст в России был увеличен до 30 лет. В прошлом году в армию были призваны 150 тыс. человек в весенний призыв и 133 тыс. человек — в осенний.