Киев, 31 марта, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Представители США и Украины провели первый длинный разговор, посвященный проекту сделки о полезных ископаемых. Об этом 31 марта сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона», — указано в публикации.

Отмечается, что беседа прошла 28 марта, после чего команды двух стран продолжили работу над проектом с участием юристов.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в новом документе речь идет обо всех ископаемых, включая нефть и газ, на территории страны. По его словам, соглашение с США по недрам будет бессрочным, а любые изменения в нём возможны только с разрешения американской стороны. Депутат также отметил, что данная договорённость с Вашингтоном не содержит гарантий безопасности для Киева.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Зеленский затягивает подписание соглашения по минеральным ресурсам, планируя совсем отказаться от сделки. По словам американского лидера, глава киевского режима хочет, чтобы Украина вошла в состав НАТО. Но этого никогда не произойдет, подчеркнул Трамп.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что Зеленского повесят на Майдане, если тот одобрит сделку с США. Он уточнил, что в случае отказа от заключения ресурсной сделки Вашингтон сам уничтожит киевский режим.