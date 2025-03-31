Сочи, Краснодарский край, 31 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Из подтопленного палаточного лагеря в Сочи эвакуированы 19 человек, в том числе 10 детей. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас».

Telegram/Кубань-СПАС

В результате обильных осадков произошло подтопление палаточного лагеря в горно-лесистой местности в Хостинском районе, около села Красная Воля.

«Спасатели Адлерского отряда оперативно прибыли на место происшествия и произвели эвакуацию 19 человек, из которых 10 детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что всех туристов перевезли в безопасное место, медицинская помощь не понадобилась.

Как передавало ИА Регнум, мать с 16-летней дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма. Туристки заблудились в лесу возле села Партизанского Симферопольского района, они сбились с пути с наступлением темноты и не могли выбраться самостоятельно. Спасатели прочесали лес и за два часа смогли найти заблудившихся путешественниц. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.