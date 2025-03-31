Владивосток, 31 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» 31 марта вышел вперед в серии 1-го раунда Кубка Гагарина против «Трактора», обыграв челябинский клуб со счетом 4:3.

ХК «Адмирал»

«Адмирал» принял «Трактор» на своем льду, где капитан владивостоксого клуба Никита Сошников забросил две шайбы в основное время (4-я и 14-я минуты), а также в овертайме (77-я минута). Кроме того, Сошников отдал голевую передачу на Либора Шулака (38-я минута). У гостей голами отличились Стивен Кэмпфер (32-я минута), Артем Блажиевский (33-я минута) и Семен Дер-Аргучинцев (42-я минута).

Четвертая встреча серии пройдет во Владивостоке, матч состоится 2 апреля.

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в Восточной конференции, где «Адмирал» расположился на восьмой строчке.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Западной конференции в первом раунде сыграют «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород), «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Минск) — ЦСКА.

В Восточной конференции состав пар выглядит следующим образом: «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток), «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск), «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань).