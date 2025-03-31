Химки, Московская область, 31 марта, 2025, 19:00 — ИА Регнум. В городе Химки в Московской области региональное отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО) провело фотовыставку «Семьи Героев». Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

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На выставке были представлены фотографии проекта «Семьи Героев» штабов КСВО из Долгопрудного, Краснознаменска и Королева. Присутствовали руководители отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области и активы штабов КСВО Подмосковья.

«Активное взаимодействие и планы на совместные мероприятия Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества — очень важная задача по направлению оказания помощи и поддержки ветеранов СВО, а также их семей», — рассказала исполнительный директор ассоциации Наталья Нестерова.

Кроме того, в течение недели КСВО провел еще ряд мероприятий в регионах.

Пермский штаб комитета в партнерстве с региональным Фондом развития предпринимательства подвел итоги третьего выпуска программы «СВОе дело». Участникам СВО и членам их семей были вручены дипломы. Они участвовали в семинарах и тренингах, на которых обменивались опытом и выполняли практические задания.

Участие в проекте дает возможность семьям бойцов СВО получить психоэмоциональную и мотивационную поддержку, знания, умения и навыки для реализации своего потенциала через предпринимательскую деятельность. Как рассказала глава КСВО Пермского края Ирина Ермакова, у этой программы хороший отложенный социальный эффект.

«Мы иногда получаем обратную связь через два, три месяца, что человек начал свое дело — заключил соцконтракт и получил финансирование. Эта программа — хороший мотиватор для того, чтобы разобраться: «Чего я хочу? Как я хочу жить?» — отметила Ермакова.

Еще одно мероприятие «Брянская Весна. Школьные каникулы» провело брянское отделение КСВО. Совместно с Брянским государственным краеведческим музеем состоялось путешествие для детей из семей участников СВО на троллейбусе по достопримечательностям города.

Сотрудники музея рассказали участникам экскурсии интересные факты о городе воинской славы Брянске, его культурном наследии, важных для него исторических событиях. Дети узнали о знаменитых личностях, связанных с городом, их вкладе в развитие региона, об архитектурных особенностях зданий и зеленых оазисах-парках, которые придают Брянску свой уникальный образ.

Как рассказала руководитель КСВО Брянской области Марина Седнева, дети с интересом слушали экскурсовода, узнали много нового об исторических местах города.

«Семьи участников СВО почувствовали себя настоящими путешественниками малой родины и как-то по-особенному, с индивидуальным подходом, воодушевленно делали фото и видео на всех остановках экскурсии», — заявила Седнева.

Важное мероприятие КСВО провели и в Омской области в рамках проекта «Культурная бандероль». Для жен и матерей участников СВО прошел творческий мастер-класс художницы Дины Грин. Каждый участник, независимо от опыта, смог прикоснуться к культуре Омска и воплотить ее на холсте.

По словам руководителя КСВО Омской области Марины Брагиной, на рисунках женщин одно из самых узнаваемых зданий медицинской академии расцвело красными маками.

«У каждой участницы получился свой атмосферный сюжет. Многие впервые работали в технике живописи маслом. Удовольствие от процесса и результат получились колоссальные!» — отметила Брагина.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Луганской Народной Республики ветеран СВО Василий Тарасов вместе с инженером Александром Соколовым запустил импортозамещающее высокотехнологическое производство микросхем для российской промышленности. В рамках небольшой лаборатории идет производство контроллеров, которые работают в связке с оборудованием Siemens. В октябре планируется произвести небольшую партию микросхем и отправить всем желающим, кто хочет посмотреть и протестировать данную продукцию.

В марте в Рязанской области завершилось обучение первого потока федеральной программы «СВОй бизнес» — совместной инициативы «Единой России», «Опоры России» и Корпорации МСП. Ветераны СВО и члены их семей прошли комплексный образовательный курс по предпринимательскому делу, узнали о действующих мерах поддержки бизнеса в России и, посетив предприятия региона, пообщались с предпринимателями.