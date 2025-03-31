Москва, 31 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Оповещение о призыве на военную службу будет осуществляться бумажными повестками, они по-прежнему имеют юридическую силу. Об этом 31 марта заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru

«Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. <…> Повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника или вручаться ему лично», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что электронные повестки будут также направленны в личный кабинет россиян на портале «Госуслуги» и в личный кабинет москвичей на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос. ру». В ведомстве добавили, что с 10 апреля также начнет работу «Прямая телефонная линия» по вопросам, связанным с призывом на военную службу.

«Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени», — уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в вооруженные силы страны с 1 апреля по 15 июля 2025 года. Отмечается, что в общей сложности будут призваны 160 тыс. человек.

С 2024 года призывной возраст в России был увеличен до 30 лет. Кроме того, в прошлом году число призванных в армию составило 150 тыс. человек весной и 133 тыс. человек — в осенний призыв. Для прохождения службы всех россиян направили в воинские части на территории России.