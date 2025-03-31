Москва, 31 марта, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Большую часть призывников весенней кампании сначала направят в учебные воинские части, а потом в войска. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

В пресс-службе Минобороны добавили, что только после обучения в соответствии с полученными навыками военнослужащих направят в войска.

В ведомстве добавили, что для прохождения военной службы во время весенней кампании планируется призвать 160 тыс. человек.

Уточняется, что призыв на срочную службу не связан с проведением спецоперации на Украине.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации», — пояснил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы страны. Российский лидер поручил правительству, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом в армию.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 2024 года возраст призыва увеличился до 30 лет. Срочная служба длится год. В прошлом году в армию были призваны 150 тыс. человек в весенний призыв и 133 тыс. человек — в осенний призыв. Всех призывников направили в воинские части на территории России.