Москва, 31 марта, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Болезнь, зафиксированная в Москве и Подмосковье и сопровождающаяся кашлем с кровью, возможно, была вызвана микоплазменной инфекцией. Об этом 31 марта сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России столкнулись с неоднократными обращениями пациентов медицинских учреждений, которые жалуются на повышенную температуру и кашель с кровью. Об этом сообщают СМИ, а Telegram-канал Shot уточняет, что, по одной из версий, симптомы вызвала микоплазменная пневмония. Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на появившуюся информацию о случаях с новым неизвестным вирусом и взяли ситуацию под контроль.

По заявлению ведомства, эпидемиологические риски в связи с пятью зарегистрированными случаями заболеваний данной болезнью в Москве и Подмосковье отсутствуют.

30 марта академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в разговоре с ИА Регнум заявил, что ситуация с новым неизвестным вирусом, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью, может проясниться уже в течение суток.

По его словам, пока сложно говорить о том, какой это конкретно вирус, так как ещё недостаточно данных, позволяющих делать какие-то выводы. Специалист уточнил, что Роспотребнадзор занимается этим вопросом и ответы могут появиться уже в самое ближайшее время.