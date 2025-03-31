Байкальск, Иркутская область, 31 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. В горнолыжном центре Байкальска состоялись корпоративные соревнования по сноуборду, посвящённые 80-летию Победы. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов-нефтяников из 35 дочерних предприятий компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела соревнования по сноуборду

Соревнования проходили на знаменитой горной трассе на хребте Хамар-Дабан. Сноубордисты состязались в дисциплине «параллельный слалом» на трассе длиной 450 м. На склоне работали профессиональные судьи, которые следили за спуском спортсменов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела соревнования по сноуборду

Среди мужчин второй год подряд победу одержал сотрудник «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Первой среди женщин, также второй год подряд, стала сотрудница корпоративного научного центра в Тюмени.

В командном зачете лучшими стали сноубордисты из «Уватнефтегаза», второе место — у «РН-Ванкор», бронзу завоевал корпоративный научный центр в Тюмени.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела соревнования по сноуборду

Церемония награждения победителей и призеров прошла на 900-метровой отметке горы Соболиная. Все участники получили призы и памятные медали.