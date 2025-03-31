Москва, 31 марта, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Поражённую в избирательных правах на пять лет лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на предстоящих в 2027 году выборах президента Франции может заменить формальный глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, у которого могут появиться большие шансы на победу после такого решения французского суда. Об этом в понедельник, 31 марта, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года, в том числе к двум — условно, а также немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

«Конечно, это воспринимается как политизированное решение. Хотя, так сказать, каких-то доказательств, которые можно предъявить судьям, их, понятно, нет. Но это говорит о том, что упали рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона. Особенно усложнилась ситуация после неудачных для Макрона досрочных перевыборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента, летом прошлого года. Это практически стало политической катастрофой для Макрона»,— сообщил политолог.

Специалист считает, что в 2027 году в рамках президентской предвыборной гонки на место Ле Пен придёт Барделла. Как уточнил эксперт, это молодой политический деятель, которому ещё нет 30 лет, но он очень популярен и является звездой французской политики в последние годы.

«Я думаю, что шансы его выйти во второй тур могут быть вполне реальными, если учесть, что решение нынешнего суда, возможно, еще более раззадорит его сторонников и увеличит их число. И в отместку за это решение сторонники будут более активно участвовать в выборах президента, в которых в данном случае, скорее всего, будет участвовать Барделла»,— заявил Фёдоров.

Собеседник агентства думает, что во Франции не будет каких-то массовых протестов, способных повлиять на правительство страны, из-за приговора, который вынесен в отношении Ле Пен. Политолог связывает это с тем, что у лидера французской партии «Национальное объединение» много как сторонников, так и противников.

«Во-первых, у Марин Ле Пен много противников. Все центристские и левые силы — это ее противники. И представить, что сторонники Ле Пен выйдут на какие-то миллионные демонстрации по всей Франции, мне кажется, что это нереально. Скорее всего, это просто усилит приток сторонников партии «Национальное объединение» и увеличит их счет, поддержку на президентских выборах 2027 года»,— сообщил специалист.

Фёдоров считает, что, исходя из того количества противников, которое есть у Ле Пен, сложно было бы представить себе её победу даже во втором туре предстоящих президентских выборов. А у потенциального сменщика, которым является Барделла, шансы могут быть куда выше, в завершение уточнил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, Ле Пен и других фигурантов обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в период с 2004 по 2016 год. Обвинение утверждало, что они якобы оплачивали работу помощников депутатов Европарламента, которые на самом деле работали на партию «Национальное объединение».

31 марта Барделла заявил, что считает приговор суда в отношении Ле Пен несправедливым. Барделла также уточнил, что вынесенный приговор является попранием демократии во Франции.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинительный приговор Ле Пен за растрату. Представитель Кремля отметил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии.