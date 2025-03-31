Ташкент, 31 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Три человека погибли и еще 10 пострадали в результате взрыва на территории одной из мечетей в Андижанской области Узбекистана. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МЧС республики.

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Уточняется, что около 12:19 (10:19 мск) на территории мечети в Избасканском районе Андижанской области произошла вспышка газовоздушной смеси, после чего на место прибыли сотрудники спасательных служб. В результате взрыва получили повреждения стены и конструкции крыши одного из строений, однако возгорания не произошло.

«В результате вспышки погибли три гражданина <…>, 10 мирных жителей <…> получили ранения и были отправлены в больницу», — говорится в Telegram-канале республиканского МЧС.

На место трагического инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и газовой службы, ведется предварительное расследование по данному факту.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября 2024 года три человека, включая ребенка, погибли при взрыве газовоздушной смеси на территории бывшей мечети в селе Сабынды в северной части Казахстана. В здании проходили поминальные обеды, в ходе одного из которых прогремел взрыв и затем обрушились конструкции.