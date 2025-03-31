Москва, 31 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Москва ответит на решение Кишинева объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ. Об этом 31 марта сообщили в МИД России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В министерстве уточнили, что трое сотрудников дипмиссии должны покинуть Молдавию.

«Москва даст соответствующий ответ», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому уйти от правосудия. Он утверждал, что за день до оглашения приговора парламентарий смог попасть на территорию дипмиссии, позднее же на машине с дипломатическими номерами был вывезен в Приднестровье.

Посольство России в Кишиневе назвало инсинуации о вмешательстве во внутренние дела Молдавии голословными и неприемлемыми. В диппредставительстве подчеркнули, что Молдавия не направляла официальных запросов о правовой помощи.

В Молдавии суд заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы и объявил его в розыск. Его признали виновным в пассивной коррупции и принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы. В тот же день адвокат Нестеровского Анатолий Пител сообщил, что молдавский депутат получил российское гражданство. По его словам, власти республики с помощью сфабрикованных уголовных дел хотели устроить показательный судебный процесс, чтобы запугать оппозицию.