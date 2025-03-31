Вашингтон, 31 марта, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Глава МВД США Дуг Бергам допустил возможность того, что скульптурный портрет американского президента Дональда Трампа могут высечь на горе-мемориале Рашмор в штате Южная Дакота.

Andrea Hank/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Дональд Трамп у горы Рашмор

«Ну, место для него [Трампа]… на… (горе-мемориале. — Прим. ред.) точно есть», — заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналистка пояснила свой вопрос тем, что горою-мемориалом заведует служба национальных парков США, в свою очередь, управляемая американским МВД.

В январе конгрессмен-республиканец Анна Паулина Луна предложила добавить скульптурный портрет действующего американского лидера на гору Рашмор.

Как сообщало ИА Регнум, сам Трамп в августе 2020 года, еще во время своего первого президентского срока, опроверг информацию о желании добавить свой барельеф на гору Рашмор. Он тогда назвал такие сообщения СМИ «вымышленными новостями».

На горе Рашмор высечен в граните барельеф высотой 18,6 м с изображением экс-президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Его создали в период с 1927 по 1941 год к 150-летию с момента основания страны.