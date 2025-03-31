Кишинёв, 31 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Молдавия объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом 31 марта говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД республики.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию Молдавии.

Посол России в Кишинёве Олег Озеров сообщил, что Молдавия высылает сопредседателя от РФ комиссии по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева. При этом он назвал несостоятельными и голословными обвинения со стороны МИД республики и призвал власти страны вернуться к нормальному межгосударственному диалогу.

Как ранее передавало ИА Регнум, Озеров 31 марта прибыл в МИД Молдавии. Он пояснил, что это плановая встреча.

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил 31 марта, что посольство РФ якобы помогло депутату от блока «Победа» Александру Нестеровскому уйти от правосудия. По его словам, за день до оглашения приговора парламентарий смог попасть на территорию дипмиссии, а позднее его вывезли в Приднестровье на машине с дипломатическими номерами.

Посольство РФ в Кишиневе назвало голословными и неприемлемыми инсинуации о вмешательстве во внутренние дела Молдавии. В диппредставительстве подчеркнули, что власти республики не направляли официальных запросов о правовой помощи.

Суд в Молдавии заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы и объявил его в розыск. Он признан виновным в пассивной коррупции и принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы.

В тот же день адвокат депутата Анатолий Пител сообщил, что молдавский депутат получил российское гражданство. По его словам, власти республики с помощью сфабрикованных уголовных дел хотели устроить показательный судебный процесс, чтобы запугать оппозицию.