Москва, 31 марта, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы страны. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек», — говорится в документе.

Президент поручил правительству, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом в армию.

Согласно указу, увольняются солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы.

Указ президента вступил в силу.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 2024 года возраст призыва увеличился до 30 лет. Срочная служба длится год. В прошлом году в армию были призваны 150 тыс. человек в весенний призыв и 133 тыс. человек — в осенний призыв. Всех призывников направили в воинские части на территории России.

В настоящее время решение о призыве россиянина в армию действует в течение одной призывной кампании — весенней или осенней. В марте 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении срока призыва в армию на срок до года.