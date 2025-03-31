Симферополь, 31 марта, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Власти Республики Крым вместе с журналистами полуострова восстановили после поджога могилу военкора издания «Известия» Александра Федорчака, погибшего в зоне спецоперации. Об этом 31 марта рассказал отец погибшего Сергей Федорчак.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Заходский

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака в Нижнегорском районе Крыма. Позже в этот же день СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Правоохранители устанавливают личности, совершившие акт вандализма.

Отец погибшего поблагодарил местные власти и коллег сына за их помощь.

«Сообща могилу поправили, крест с портретом восстановили, привезут венки по максимуму такие же, как были. Просто завтра у Саши девять дней, и завтра утром уже будет в том же виде, в котором было. Это меня немного успокоило, если в такой ситуации вообще возможно как-то успокоиться», — сказал он в беседе с ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 призвал применить самые жесткие меры к вандалам, осквернившим могилы участников спецоперации и военкора Федорчака в Крыму. Действия злоумышленников он назвал недопустимыми и чудовищными.

Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что акт вандализма был организован киевским режимом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия ведет борьбу «против вурдалаков».

Отец погибшего военкора Сергей Федорчак в беседе с ИА Регнум назвал актом терроризма осквернение могил его сына и участников спецоперации. Он отметил, что на могиле Александра было много венков с государственными символами, от которых вандалы оставили пепелище.

24 марта ВСУ выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате атаки киевского режима в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.