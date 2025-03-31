Париж, 31 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен собирается подать апелляцию на постановление суда об отстранении ее от участия в президентских выборах во Франции в 2027 году. Об этом 31 марта рассказал ее адвокат Родольф Босселю.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency

«Мы собираемся подать апелляцию», — слова адвоката передает французский телеканал BFMTV.

Ранее в тот же день суд в Париже признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента через фиктивный наем ассистентов депутатов в период с 2004 по 2016 год. Согласно судебному решению, политик не сможет участвовать в следующих выборах во Франции, а также должна будет два года носить электронный браслет и выплатить €100 тыс. штрафа.

Кроме того, еще в 2024 году французская прокуратура начала расследование против Ле Пен по подозрению в нарушении правил финансирования кампании во время президентских выборов 2022 года, когда политик заняла второе место после действующего главы государства Эммануэля Макрона.

На постановление суда отреагировал основатель левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон, который заявил, что именно народ должен принимать решение об отстранении избранных политиков от занимаемых ими должностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал обвинительный приговор французского суда. Он отметил, что все больше европейских стран идут по пути попрания демократических норм, и напомнил, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Парижа и не хочет этого делать.