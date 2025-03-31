Курск, 31 марта, 2025, 16:10 — ИА Регнум. На блогера Акима Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью в городе Судже Курской области. Об этом 31 марта сообщили в региональном управлении МВД.

VK/Аким Апачев

«Завершена проверка по факту совершения противоправных действий блогером, который нанес граффити с нецензурными словами на зданиях в Суджанском районе. Видео своей поездки и незаконных действий блогер опубликовал в общем доступе в сети Интернет», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники МВД ознакомились с записью, установили личность мужчины и его местонахождение. Поскольку он не является жителем Курской области, то для выяснения обстоятельств его пригласили в ближайший отдел полиции, где получили объяснения.

В ведомстве сообщили, что по факту хулиганских действий была проведена проверка, подготовлено лингвистическое исследование.

На Апачева составили протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Дело передано в суд. Ему грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Апачев опубликовал ролик, из которого следует, что он нарушил запрет на въезд на приграничные территории. Блогер изрисовал стены Суджи с использованием ненормативной лексики.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн 23 марта заявил, что блогер совершил три административных нарушения: запрет на въезд в приграничье, использование ненормативной лексики и порча чужого имущества. Он также обратил внимание, что на возмущения пострадавших от украинских обстрелов местных жителей Апачев отвечает, чтобы те закрашивали надписи сами, а в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам. Он назвал это наглой провокацией.

Апачев 23 марта обратился к Хинштейну и заявил, что готов нести ответственность за совершённые административные правонарушения.

Позже сотрудники полиции провели телефонный разговор с Апачевым, который подтвердил, что был в Судже, но приезжать в Курск отказался. По словам Хинштейна, таким образом блогер пытался избежать опроса и составления протокола об административных правонарушениях. 24 марта рэпер заявил, что находится в Донецке, однако на связь с полицией не вышел. 29 марта Апачев сообщил, что прошёл опрос в МВД и готов нести ответственность.