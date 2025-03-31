Молдавия, 31 марта, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Посол России Олег Озеров 31 марта прибыл в министерство иностранных дел Молдавии.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У здания его ожидали журналисты, которые поинтересовались, по какой причине дипломата вызвали в МИД.

«Нас никто не вызывал в министерство. Это плановая встреча», — пояснил Озеров.

Детали беседы можно будет озвучить уже после самой встречи, добавил посол, после чего направился в молдавское министерство.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому уйти от правосудия. Он утверждал, что за день до оглашения приговора парламентарий смог попасть на территорию дипмиссии, позднее же на машине с дипломатическими номерами был вывезен в Приднестровье.

Посольство России в Кишиневе назвало инсинуации о вмешательстве во внутренние дела Молдавии голословными и неприемлемыми. В диппредставительстве подчеркнули, что Молдавия не направляла официальных запросов о правовой помощи.

В Молдавии суд заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы и объявил его в розыск. Его признали виновным в пассивной коррупции и принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы. В тот же день адвокат Нестеровского Анатолий Пител сообщил, что молдавский депутат получил российское гражданство. По его словам, власти республики с помощью сфабрикованных уголовных дел хотели устроить показательный судебный процесс, чтобы запугать оппозицию.