Москва, 31 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила флаг на австралийский в профиле спортсменки Дарьи Касаткиной. Информация обновилась на сайте организации.

Global Look Press/IMAGO/NOUSHAD

С 2022 года она, как и все россиянки и белоруски, выступала на турнирах ассоциации в нейтральном статусе. Данные о гражданстве в ее профиле не указывались.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта 27-летняя Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Теннисистка поблагодарила семью, тренеров и тех, кто поддерживал её в карьере. Она добавила, что счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом», но будет «уважать и ценить свои корни».

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что решение спортсменки не стало сюрпризом. По его словам, Касаткина давно дистанцировалась от федерации, перестав поддерживать с ней контакт.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заступился за Касаткину, отметив, что подобные решения являются личным правом любого спортсмена. Он пожелал теннисистке удачи на турнирах под новым флагом. Однако его подписчики порыв не оценили и призвали признать журналиста иноагентом.