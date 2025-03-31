В Киев прибыли главы европейских парламентов
Киев, 31 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. В Киев на поезде прибыли председатели и заместители председателей ряда европейских парламентов. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Верховной рады.
По информации законодательного органа, на Украину прибыли представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Европарламента. Причина визита не указана.
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук лично встречал коллег на железнодорожном вокзале.
«Этот визит — сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной», — прокомментировал он приезд европейских политиков.
Как передавало ИА Регнум, РФ и США в ходе переговоров в Эр-Рияде 24 марта договорились возобновить Черноморскую зерновую инициативу, для этого необходимо отменить ряд антироссийских санкций. Однако в ЕС отказались ослабить рестрикции.
26 марта издание Responsible Statecraft заявило, что страны Европы пытаются помешать Черноморской сделке. Их действия сильно осложняют процесс мирных переговоров между Россией и США.
Президент РФ Владимир Путин 27 марта отметил, что Россия для урегулирования конфликта на Украине готова в том числе начать диалог с Евросоюзом. Но теперь Москва не допустит прежних ошибок, вызванных излишним доверием Западу.