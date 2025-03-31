Кишинёв, 31 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Депутата парламента Молдавии от блока «Победа» Ирину Лозован заочно осудили на шесть лет по делу о финансировании политической партии «Шор». Дело 31 марта слушалось в Кишиневском суде района Буюкань.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Лозован приговаривается к тюремному заключению сроком на шесть лет в полузакрытом пенитенциарном учреждении для женщин», — заявил на заседании судья Сергей Стратан.

Лозован на заседании не присутствовала.

Кроме того, суд заочно приговорил мужа Лозован, районного советника города Окница Павла Гырляну,к пяти годам лишения свободы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956748" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Представителя оппозиционного блока «Победа» Ирину Лозован в Молдавии приговорили к шести годам лишения свободы

После вынесения приговора адвокат Лозован Анатолий Пител заявил, что в течение 15 дней опротестует решение в Апелляционной палате Кишинева.

Власти Молдавии 31 марта объявили Лозован в международный розыск.

Лозован — член партии «Возрождение», которая входит в блок «Победа». По запросу прокуратуры Молдавии парламент республики в сентябре 2023 года лишил Лозован депутатской неприкосновенности. Районный суд Кишинева вынес решение о ее домашнем аресте. Решение было принято во время подготовки в стране выборов в парламент. Позже решение о домашнем аресте было отменено.

Как сообщало ИА Регнум, конституционный суд Молдавии в 2023 году признал партию «Шор» неконституционной. Деятельность объединения в стране запретили.

В августе в Москве прошел съезд молдавского блока «Победа», на котором присутствовали лидер ликвидированной в Молдавии партии Илан Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул. Когда участники съезда «Победы» вернулись в Кишинев, многих из них задержали в аэропорту.

Как рассказала замглавы блока Марина Таубер, были задержаны Лозован, советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, бывший мэр города Оргеева Павел Вережану и другие делегаты. Узнав, что в аэропорт едут адвокаты и представители СМИ, силовики отпустили задержанных.