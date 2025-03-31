Молдавия, 31 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул подали апелляцию на судебное решение о взятии политика под стражу на 30 дней. Об этом 31 марта рассказал прокурор Адриан Скутару.

Global Look Press/Bocharov Denis/news.ru

«Адвокаты Гуцул уже обратились в апелляционный суд, чтобы оспорить решение о превентивном аресте, принятое 29 марта», — заявил он в ходе беседы с журналистами.

При этом обвинение просит суд дополнительно арестовать главу Гагаузии еще на 30 суток. Судебное решение должно быть вынесено 1 апреля.

По словам Скутару, в отношении Гуцул расследуется два уголовных дела, и закон не запрещает надзорному ведомству просить у суда нового ареста.

«Это необходимо, так как защита уже опротестовала обращение в апелляционный суд, чтобы оспорить решение о превентивном аресте, принятое 29 марта», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 марта Гуцул призвала президента США Дональда Трампа предотвратить скатывание ситуации вокруг Гагаузии в гражданский конфликт. Она также попросила Вашингтон использовать все доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав народа автономии.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии 25 марта задержали главу Гагаузской автономии в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Против Гуцул также возбудили дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Позднее суд сектора Чеканы по требованию прокуратуры арестовал главу Гагаузии на 20 суток. В молдавском надзорном ведомстве заявили, что в деле Гуцул якобы появились «новые обстоятельства», однако, какие именно, не уточнили.

Затем, 30 марта, участники протестной акции у здания посольства Молдавии в России в поддержку главы Гагаузии зачитали текст петиции к ООН. В ней участники акции потребовали ввести персональные санкции против организаторов ареста Гуцул, так как действия молдавских властей являются покушением на права автономии, которые гарантированны молдавской конституцией и международными договорам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют им конкуренцию. Он подчеркнул, что Москва осуждает подобные действия.