Москва, 31 марта, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Несмотря на сбои в работе сайта и приложения Московского метрополитена, инфраструктура подземки работает штатно. Об этом 31 марта сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного метро.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны работают в обычном режиме. В пресс-службе также отметили, что специалисты устраняют проблемы с оплатой проезда по СБП и пополнением карты «Тройка» в приложении «Метро Москвы».

«В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена», — пообещали в пресс-службе.

Кроме того, сайт московского метро также мог некорректно открываться у некоторых провайдеров, специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурса.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта столичный департамент транспорта сообщил, что приложение «Метро Москвы» испытывает временные трудности в работе личного кабинета.

Там уточнили, что все ранее купленные билеты продолжают действовать, несмотря на сбой.

30 марта в РФ произошел сбой 11 сервисов. Были зафиксированы жалобы на неполадки в работе поисковой системы и сервисов «Яндекса», в том числе у пользователей пропал доступ к «Яндекс. Музыке», «Яндекс. Еде» и «Яндекс Пэй». Кроме того, технические сбои произошли на порталах «Аптека. Ру», «ЦИАН», «Юрент», «Магнит», «ДоДо Пицца», «Купер» и «Вкусно и точка».

Позже Роскомнадзор уточнил, что сбои в работе сервисов «Яндекса» вызваны проблемами с энергообеспечением в одном из центров обработки данных компании.