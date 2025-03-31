Киев, 31 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Личный духовный советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Марк Бернс прилетел в Киев с официальным визитом. Об этом 31 марта рассказал главный раввин Украины Моше Асман.

Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press Марк Бернс

По словам Асмана, Бернс приехал в Киев по его личному приглашению. Раввин надеется, что духовный советник американского лидера сможет помочь украинским властям объяснить Вашингтону свою позицию по урегулированию конфликта с Россией.

«В религиозных и политических кругах США известен как фигура, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки. Пастор Бернс — человек, способный быть услышанным там, где принимаются важные решения», — написал Асман на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В 2016 году американский журнал Time назвал Бернса главным пастором Трампа и подчеркнул его огромное влияние на первую предвыборную кампанию нынешнего президента США.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на заключение мирного соглашения между российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Путин в свою очередь заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, однако есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения. Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, отмечая при этом, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

28 марта Зеленский заявил, что не готов к переговорам с президентом России, но хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса».